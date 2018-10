Eemsmond is unaniem: geen kippenschuur bij Roodeschool

Ruim veertig Roodeschoolsters kwamen donderdagavond naar het gemeentehuis in Uithuizen. (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

De gemeenteraad van Eemsmond heeft zich donderdagavond principieel uitgesproken tegen de komst van een kippenschuur aan de Hooilandseweg in Roodeschool.

Volgens de raad is het een 'totaal ongewenste plek' voor een pluimveehouderij. Ook de onrust onder inwoners speelt mee.

'Roodeschool geen riool'

Boer Dirk van Os wil aan de rand van het dorp een kippenstal bouwen voor 48.000 leghennen. Omwonenden zijn bang voor geur- en stankoverlast en fijnstof. Ze zijn daarom fel tegen de plannen en dat lieten ze donderdag zien.

Ruim veertig Roodeschoolsters kwamen naar het gemeentehuis in Uithuizen, waar de raad over de kwestie sprak. 'Dit gehucht eist frisse lucht' en 'Roodeschool = geen riool', schreven ze op spandoeken.

Zorgen om zoontje

Harry Das woont op 250 meter van de voorgenomen kippenschuur. Hij komt uit Ten Boer, maar viel samen met zijn vrouw op het weidse uitzicht van de polder: 'Het is een levend schilderij'.

Toch praat hij nu met zijn vrouw over verhuizen, want hij maakt zich ernstig zorgen om de gezondheid van zijn gezin, mochten de kippen komen.

'Mijn zoon heeft bronchitis en regelmatig hoestaanvallen. We moesten laatst al met hem naar het ziekenhuis. De uitstoot van stikstof door die stal zal hem geen goed doen.'

Raad is duidelijk

De raad sprak over de kippenschuur op initiatief van Gemeentebelangen en SP. De boer heeft nog geen vergunning aangevraagd, maar de partijen willen alvast principieel duidelijkheid. En die kregen ze.

Alle partijen spraken zich uit tegen de komst van de stal aan de Hooilandseweg. PvdA-raadslid Lya Groenewoud: 'Zo'n stal bij het dorp is onacceptabel. Dit kan niet, als we de leefbaarheid van Roodeschool in stand willen houden.'

Gemeente is eensgezind

Ook wethouder Harrie Sienot (CDA) is tegen de komst van een stal op die plek. Het college besloot dinsdag dat de boer een milieueffectrapportage (mer) moet laten uitvoeren. Dat onderzoek is dermate grondig, dat het de plannen zeker een jaar kan vertragen.

Sienot wil samen met Van Os en de provincie kijken naar alternatieve locaties. De boer wilde de stal eerder in de polder boven Uithuizermeeden bouwen, maar stuitte op regels van gemeente en provincie.

Regeren over graf

VVD, ChristenUnie en Gemeentebelangen steunen die zoektocht. Andere partijen wagen zich er nog niet aan uitspraken te doen over toekomstige scenario's. Ook wilden sommige partijen geen antwoord geven op de vraag van onder meer de SP om dergelijke ondernemingen in de toekomst te verbieden voor de gemeente.

Harma Dost (CDA): 'Het voelt niet goed uitspraken te doen over een gebied waar wij nu niet over gaan. Daar zijn verkiezingsdebatten (voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Het Hogeland op 21 november, red.) een goed podium voor.'

Meer macht gemeente

Het voorstel om de bouw van de stal bij Roodeschool te voorkomen, kreeg unanieme steun. Ook roept de raad de provincie op de gemeente meer bevoegdheden te geven om hierover te beslissen.

Daarmee konden de inwoners van Roodeschool voorzichtig opgelucht huiswaarts. Voorzichtig, want de kous is hiermee niet af. Als het volgens alle regels mag, zou de schuur toch gerealiseerd kunnen worden op die plek.

Van Os liet eerder al weten zich te beraden op zijn mogelijkheden, nu de gemeente een milieu-onderzoek wenst.

