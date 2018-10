Wiebes: Groningen toonaangevende regio voor waterstof

Ban Ki-Moon kreeg woensdag een eredoctoraat van de RUG en opende in Stad een internationaal klimaatinstituut. Ook werd er gesproken over wind- en waterstofenergie. En daar haakte minister Eric Wiebes een dag later ook op in.

Hij ziet een voorname rol voor Groningen weggelegd op het gebied van energietransitie. Dat vertelde de minister van Economische Zaken en Klimaat donderdagmiddag in een videoboodschap.

Energie verbinden

'Het is tijd om te bepalen hoe we windenergie en gas met elkaar kunnen verbinden', vertelt hij in de video. Met die uitspraak doelde hij expliciet op waterstof. 'Wat mij betreft is Groningen de plek om dit onderwerp te bespreken.'

Volgens Wiebes bezit onze provincie alle ingrediënten die nodig zijn voor deze transitie. 'Groningen zit direct tegen de Noordzee aan en er bevindt zich een sterk ontwikkelde infrastructuur. De Nederlandse overheid zet zich in om bij te dragen aan de regionale energietransitie.'

Toonaangevend

'Het is geweldig dat we het er nu over hebben hoe we de wereld van windenergie en de wereld van gas kunnen verbinden. Ik verwacht dat Groningen over tien jaar één van de toonaangevende waterstofhubs zal zijn', besluit hij de boodschap.

Lees ook:

- 'Mr. Climate' Ban Ki Moon krijgt eredoctoraat van de RUG uitgereikt

- GasUnie werkt aan waterstoffabriek in Noord-Nederland