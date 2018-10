Erica van Lente nieuwe burgemeester Dalfsen

Burgemeester Erica van Lente wordt de nieuwe burgemeester van Dalfsen. Van Lente is nu nog burgemeester in Bedum.

'Ik vind het een eer dat de gemeenteraad in Dalfsen voor mij heeft gekozen. Het is voor mij een nieuwe uitdaging', laat een opgetogen Erica van Lente weten. 'De vacature sprak mij heel erg aan omdat ze iemand zochten die mensen verbindt.'

Van Lente is twintig jaar actief geweest in Groningen. Haar moeder komt uit het noorden, terwijl haar vader uit Dalfsen afkomstig is. 'Dus het was logisch dat ik ging solliciteren', vindt ze. 'Ik ga van mijn moedersland naar mijn vadersland.'

Jammer

De Bedumer burgermoeder vindt het wel jammer dat ze de deur van de provincie Groningen achter haar dichtslaat. 'Dit is een prachtig gebied om in te werken', zegt Van Lente.

Binnenkort gaat Bedum samen met Winsum, De Marne en Eemsmond op in de nieuwe gemeente Het Hogeland. Een aantal Bedumers opperde onlangs dat ze in die nieuwe gemeente ook wel burgemeester kan worden.

'Maar burgemeester van het Hogeland zijn is natuurlijk wel iets anders dan de gemeente Bedum. Maar ik zat wel met dat dilemma en toen kwam dit op mijn pad. Ik ben natuurlijk verknocht aan Groningen, maar dit is voor mij een mooie kans.'

Loopbaan

Erica van Lente werd geboren in Arnhem en groeide op in Lelystad. Ze studeerde in Enschede en Groningen. Van Lente was onder meer werkzaam voor Shell/NAM, de Gasunie en het agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken.

Ook heeft ze in diverse raden van toezicht gezeten. Van 2010 tot 2014 was ze raadslid voor de PvdA in Groningen. Ze werd in februari 2017 de eerste vrouwelijke burgemeester van Bedum.