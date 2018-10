Brandweer treft na melding vergeten pannetje op vuur aan

Toen de brandweer in Stad donderdagavond melding kreeg van een winkelbrand in de Nieuwe Ebbingestraat, werd er flink haast gemaakt om poolshoogte te nemen. Eenmaal ter plaatse bleek een vergeten pannetje op het vuur de boosdoener.

Nadat de eigenaar van het pand had opgemerkt dat er rook in de winkel was ontstaan, snelde hij naar buiten en alarmeerde hij zelf de brandweer.

Eenmaal ter plaatse haalden brandweerlieden het pannetje van een warmhoudplaat en kon het buiten afkoelen. Daarna werd het pand geventileerd.

Er vielen geen gewonden bij de brand.