Westerkwartier Marathon wegens succes herhaald

De Westerkwartier Marathon krijgt een vervolg. Dat heeft de organisatie van het loopevenement donderdagavond besloten. De tweede editie van het loopevenement wordt gehouden op zaterdag 3 oktober 2020.

Afgelopen zaterdag 6 oktober werd de marathon voor het eerst gehouden. Meer dan achthonderd lopers liepen mee op de verschillende afstanden. De organisatie spreekt van een succes.

Diverse startpunten

Er waren onder meer een hele marathon, een halve marathon en een estafetteloop over de marathonafstand. Er kon worden gestart in Leek, Zuidhorn, Marum en Grootegast. De marathon was in het leven geroepen om op een sportieve manier afscheid te nemen van de vier gemeenten die op 1 januari 2020 fuseren tot de gemeente Westerkwartier.

Veranderingen

Omdat een loopevenement met vier startplaatsen organisatorisch ingewikkeld is, voert de organisatie enkele veranderingen door. Gebleven zijn de hele marathon (start en finish in Leek), de halve marathon (start in Grootegast, finish in Leek), de 10 kilometerloop (start in Marum, finish in Leek) en de estafetteloop. Ook de wandeltocht staat weer op het programma. De kidsrun daarentegen is geschrapt.

