Winsumer ondernemers laten zich zien op beurs

Geen traditionele markt met allerlei standjes. Nee, de ondernemers willen tussen de mensen staan en dus zijn er allerlei sta-tafels neergezet waaraan bedrijven zich presenteren. Dat gebeurde donderdag op de ondernemersbeurs in Winsum.

Op het centrale Boogplein vindt alles plaats. Daar staat een witte tent die voor de feestweek van volgende week geplaatst is.

Vierhonderd ondernemingen

'Het leek ons mooi om hieraan voorafgaand de ondernemers aan het dorp te laten zien', vertelt Henk Sok, voorzitter van de ondernemersvereniging. 'Er zijn maar weinig mensen die weten dat er vierhonderd ondernemingen uit Winsum ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. En 65 daarvan staan hier.'

Volgens Sok is de beurs een mooie manier om aan Winsumers te laten zien wat er allemaal voor bedrijvigheid is. 'Ik heb het idee dat Winsum zijn eigen ondernemers niet goed kent.'

Promoten

In de tent staat ook een grote kerstboom. Die is van Johan Korsaan. Hij staat in de tent met zijn dierenwinkel, die in de winter ook kerstbomen verkoopt. 'Dit is een mooie manier om onszelf te promoten. Hier kan je heel informeel even een praatje maken met de mensen, maar ook met collega-ondernemers'.

Wifi voor winkelend publiek

Ron de Jonge staat met zijn computerzaak op de beurs. 'We werken steeds meer samen en er is steeds meer contact. En op de momenten dat het nodig is, staan we er ook met z'n allen.'

Als nog een voorbeeld van samenwerking, noemt Ron het plan om gezamenlijk een gratis wifi-netwerk op te zetten in het centrum van het dorp, voor het winkelende publiek. 'Er komen steeds meer bedrijven in Winsum en daar hoort ook moderne techniek bij.'

Lees ook:

- Steeds meer ondernemers in Winsum verhuizen naar het centrum

- Ondernemers Winsum tonen inzet voor vernieuwend centrum