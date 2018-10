Deel dit artikel:













Tien jaar cel voor Korrewegschutter die student neerschoot Azim A. in de rechtbank (Foto: Annet Zuurveen)

De 21-jarige Stadjer Azim A. die vorig jaar in oktober aan de Korreweg in Stad een student Sidney Ruiter neerschoot is veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwang.

Het Openbaar Ministerie eiste een maand geleden twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging voor poging tot moord. Dat acht de rechtbank niet bewezen, die ziet geen voorbedachte rade. Daarom is A. veroordeeld voor poging doodslag. Beroep op zwijgrecht A. heeft tijdens de behandeling van de zaak vorige maand geen enkele verklaring afgelegd en beriep zich telkens op zijn zwijgrecht. De rechtbank rekent het hem aan dat hij op geen enkele manier inzicht heeft gegeven in de redenen waarom hij de student neerschoot. Volgens de rechtbank is bewezen dat hij een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft, maar is A. wel toerekeningsvatbaar. Op weg naar huis De student fietste die vroege ochtend toevallig Azim A. en zijn vrienden op de Korreweg voorbij. Hij was na een avond werken op weg naar huis. De man werd door A. aangesproken. De student stapte af en kreeg vijf kogels op zich afgevuurd. Hij raakte blijvend verlamd en zit in een rolstoel. Het slachtoffer was samen met familieleden bij de uitspraak aanwezig. Na het uitspreken van het vonnis omhelsden ze elkaar. Azim A. was niet in de rechtszaal. Schadevergoeding A. moet het slachtoffer een schadevergoeding betalen: 369.000 euro. Klopjacht Na de schietpartij dook Azim A. onder. Hij werd daarbij geholpen door vrienden. De man werd in november uiteindelijk in een flat in de wijk Selwerd gespot en opgepakt, na een klopjacht van de politie. De politie maakte in de zoektocht naar A. onder meer zijn volledige naam en foto openbaar. Zijn advocaat vond dat een inbreuk op zijn privacy, maar dat argument veegde de rechter van tafel. Medeverdachten Van de vier medeverdachten die terechtstonden, werden drie veroordeeld. De vierde werd vrijgesproken. Lees ook: - Eis tegen Korrewegschutter: twaalf jaar cel en tbs met dwang wegens poging tot moord

