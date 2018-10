Rondje Groningen: 35 jaar geleden deed FC Groningen iets magistraals

Je kan het je bijna niet voorstellen. Zondag geldt de uitwedstrijd van FC Groningen bij Heracles als kraker. Maar vandaag, precies 35 jaar geleden, was het wel andere koek...

1) Groningen wint met 2-0 van Inter

Deze dag in 1983: Groningen wint met 2-0 van Inter Milan. 35 jaar geleden en het voelt verder weg dan ooit, met zondag Heracles uit in het verschiet als zware tegenstander...

2) Dames en heren:

Het kán! En dat rechtvaardigt een stuk in de krant en een blije tweet van de Universiteit.

3) Groningen Bereikbaar?

Henk snapt er niks van.

4) Geluk tanken

Het Let's Gro-festival over de toekomst van Groningen komt er weer aan. Op 1 november wordt het oude BIM-tankstation aan de Turfsingel een locatie waar je wordt bijgepraat over e-bikes en ander emissieloze voertuigen. Het tankstation zelf zou er dan wel eens zo kunnen uitzien...

5) Grote kerstbal in Stad

Over bijzondere uitdossingen van Groningse gebouwen gesproken: restaurant DOT wordt dit jaar opnieuw een levensgrote kerstbal.

6) Maar eerst nog even Sinterklaas

Komt dé Sinterklaashit van dit jaar van Party Piet Pablo, opgenomen in De Toekomst in Scheemda?

7) Staying positive

Het is weer zover voor 'onze' Ismaël. Bekijk zijn vlog over zijn longkanker hier.

8) Test je nieuwskennis

Sinds kort heeft het Dagblad van het Noorden een nieuwsquiz in het leven geroepen. Een leuke manier om te kijken of je het nieuws goed hebt meegekregen. Weet jij bijvoorbeeld wat er volgens het gezegde op de puntjes moet als de Zuidlaardermarkt is geweest?

9) Weekend in met rustmomentje

We gaan het weekend in met de foto's van René Perdok, van 't Roegwold in Schildwolde. Die rust!

