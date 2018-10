Mimoun Mahi keert terug in de basis van FC Groningen

Aanvaller Mimoun Mahi keert zondagmiddag terug in de basis van FC Groningen. De club speelt dan de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.

Twee weken geleden tegen ADO Den Haag kwam Mahi als invaller in het veld. Dat was zijn rentree na een blessure.

Besloten training

Hoe het elftal van Danny Buijs er zondagmiddag precies uitziet, wil de trainer nog niet zeggen. Groningen trainde vrijdag besloten.

Wat naast de basisplaats voor Mahi wel duidelijk is, is dat Mateo Cassierra terugkeert bij de selectie. Michael Breij is nog geblesseerd en ontbreekt. Hij heeft last van zijn lies.

Voorlaatste

Groningen begint aan het duel als zeventiende en voorlaatste op de ranglijst, Heracles Almelo staat vierde.

FC Groningen Live

Heracles Almelo-FC Groningen begint zondagmiddag om 14.30 uur. FC Groningen Live op Radio Noord begint om 14.00 uur. Stefan Bleeker levert commentaar vanuit het stadion. Presentator Niiwino Geertsema en analist Barend Beltman verzorgen de voor- en nabeschouwing vanuit de studio.

De wedstrijd is online te volgen via een liveblog op de website.