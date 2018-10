Gloednieuwe school Uithuizen moet voor 3 miljoen euro worden versterkt

De Nieuwe School in Uithuizen (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

De gemeente Eemsmond krijgt in de nadagen van haar bestaan een flinke tegenvaller te verwerken: de Nieuwe School in Uithuizen moet voor drie miljoen euro worden versterkt.

Op de eerste verdieping zit een breedplaatvloer van het type dat ook gebruikt is in de ingestorte parkeergarage van Eindhoven. Na dat incident gingen alle alarmbellen rinkelen.

Compleet gestript

Het gemeentebestuur wil geen enkel risico nemen en kiest voor het meest veilige scenario. Daarbij wordt de benedenverdieping compleet gestript, en komt er een massieve staalconstructie onder de breedplaatvloer.

We nemen eigenlijk meer maatregelen dan nodig, maar we willen zeker weten dat het veilig blijft Harald Bouman - wethouder

Wethouder Harald Bouman (Gemeentebelangen): 'We nemen eigenlijk meer maatregelen dan nodig, maar we willen zeker weten dat het veilig blijft. Na Eindhoven zijn de normen veranderd. Het college wil niet opnieuw het risico lopen dat we straks weer met andere normen te maken krijgen.'

Nieuwbouw nóg duurder

Volgens Bouman is het zo duur, omdat de hele benedenverdieping compleet opengehaald moet worden. 'Alles wat onder de plafonds zit, moet weg. Stroomkabels, beluchting, leidingen: alles moet eruit. Dan komt die staalconstructie erin, en vervolgens moet alles teruggeplaatst worden in een paar centimeter lagere omgeving. Dat is het allerduurst.'

5,5 miljoen voor nieuwbouw is teveel, we moeten ergens een grens trekken Harald Bouman - wethouder

De school opnieuw bouwen, zou met de huidige bouwprijzen zo'n 5,5 miljoen euro kosten. 'En dan zitten we nog met het huidige gebouw. Dat vonden we teveel, we moeten ergens een grens trekken', zegt Bouman.

De gemeenteraad moet goedkeuring geven voor het miljoenenplan, aangezien de gemeente het uit eigen kas moet voorschieten. Bij de laatste vergadering in november praat de raad over de kwestie.

Niet wachten

Bouman hoopt dat de nieuwe gemeente Het Hogeland - dat op 1 januari van start gaat - de rekening elders kan claimen: 'Maar wij willen nu niet daarop wachten, want dan kan het nog jaren gaan duren voordat er maatregelen worden genomen. De kinderen en ouders hebben al veel te lang gewacht.'

Als de raad groen licht geeft, kunnen de werkzaamheden naar verwachting begin volgend jaar beginnen. De kinderen kunnen dan volgend jaar september naar hun nieuwe school.

Oorspronkelijk kostte de bouw van de school 4,3 miljoen euro.

