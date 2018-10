Annemarie Heite krijgt Ubbo Emmiuspenning

Aardbevingsactiviste Annemarie Heite krijgt de Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten.

De Bedumse krijgt de penning omdat ze op unieke wijze de aardbevingsproblematiek onder de aandacht heeft gebracht bij een groter publiek.

Slachtoffer

Heite was zelf slachtoffer van de aardbevingen. Haar huis raakte zwaar beschadigd, waarna zij de afwikkeling van de schade breed uitmeette in de media. Het gezin van Heite speelde de hoofdrol in een documentaire over de aardbevingsproblemen.

Boegbeeld

Daarnaast treedt zij regelmatig op in allerlei media als Gronings boegbeeld van de aardbevingsproblematiek.

De prijs wordt uitgereikt op 15 november op een speciaal symposium van het Groninger Universiteitsfonds dat 125 jaar bestaat.

1964

De Ubbo Emmiuspenning werd in 1964 door de Stichting ingesteld ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de RUG. Er bestaan twee versies van de penning: een voor wetenschappelijke verdiensten en een voor bijzondere maatschappelijke verdiensten. Beide penningen worden eens in de vijf jaar uitgereikt.

