Afsluiting snelweg zit lifters uit Stad dwars

'Dit is niet de optimale plek om te liften', verzuchten studenten Jelmer en Bart uit Stad. Ze doen mee aan een liftwedstrijd van Groningen naar Keulen, maar strandden bij Assen door een ongeluk op de A28.

De weg is dicht, door het ongeval waarbij drie vrachtwagens betrokken zijn. Vanuit Groningen kregen de twee een ritje tot aan Assen, maar ze kwamen vast te staan bij Assen-Noord. Ze moesten een automobilist vinden die ze in elk geval door de stad heen helpt, schrijft RTV Drenthe.

Extra bord gemaakt

'Het schiet nog niet erg op. We hadden vier borden met plaatsnamen, maar we hebben er nog een bijgemaakt. Als we eerst maar eens in Hoogeveen zijn, dan kunnen we ook via de Duitse A31 naar het zuiden.'

Toch weer onderweg

Het verkeer liet de jongens aanvankelijk staan. De meeste automobilisten hebben weinig oog voor hen, want ze zoeken een andere route om op de plaats van bestemming te komen. Jelmer en Bart hadden toch binnen een uur een nieuwe lift gevonden.

De A28 is tot 16.00 uur dicht. De ravage moet worden opgeruimd en de vangrails moeten worden hersteld.

Lees ook:

- A28 bij Assen tot 16.00 uur afgesloten, verkeer van en naar Stad moet omrijden