Lopend Vuur: Geef mbo'ers ook een titel

Afgestudeerde mbo'ers moeten voortaan ook een titel krijgen. Met dat voorstel komt GroenLinks. Nu krijg je een titel als je een studie aan de universiteit of het hbo hebt afgerond.

Een titel voor afgestudeerde mbo'ers zou volgens GroenLinks een blijk van erkenning zijn. En door voor Engelse titels te kiezen zou het ook een internationale uitstraling kunnen krijgen.

Skilled, Craftsman of Expert

Omdat mbo'ers zich ook al studenten mogen noemen, is het volgens de partij logisch ze ook een titel te geven. Afhankelijk van het opleidingsniveau zouden mbo'ers Sk, Crf. of Exp. voor hun naam moeten krijgen. Dat staat voor Skilled, Craftsman of Expert

