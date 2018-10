Handlangers Korrewegschutter ook veroordeeld; één vrijspraak

De 20 en 21-jarige mannen die Korrewegschutter Azim A. hielpen zijn veroordeeld tot respectievelijk een celstraf van drie maanden en een taakstraf. Tijdens het schietincident waarbij een student verlamd raakte hielpen ze A. door het slachtoffer van de fiets te trekken, te trappen en te slaan.

Tegen hen was zes en drie maanden cel geëist.

Strafblad

De 20-jarige Stadjer had al een strafblad en heeft naast de drie maand celstraf ook drie maanden voorwaardelijk gekregen. De 21-jarige man kreeg een taakstraf van 160 uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf.

Verborgen houden A.

Van de twee mannen die A. hielpen uit de greep van de politie te blijven werd de 25-jarige verdachte veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. Hij liet A. in zijn woning verblijven. Daar lag ook een pistool, waarvan A. verklaarde dat het zijn eigendom was. Een wapen dat in de kledingkast werd gevonden was wel van de 25-jarige. Dat bleek nep, maar was volgens de rechtbank niet van echt te onderscheiden.

De rechtbank rekent het hem zwaar aan dat hij heeft meegewerkt aan het verbergen van A., terwijl hij wist van de ophef na de schietpartij. Bovendien leefde het slachtoffer in angst, zolang A. niet was opgepakt.

De 27-jarige medeverdachte werd vrijgesproken.

A. veroordeeld

Azim A. werd eerder op de dag veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging.

