Winnen went voor marathonschaatser, niet winnen niet

Met een grote doos vol kleding komt marathonschaatser Robert Post ijsbaan Thialf binnenwandelen. Jackjes, mutsen en schaatspakken zitten erin. Niet alleen voor Post zelf, maar ook voor z'n ploeggenoten.

Het seizoen kan beginnen. Sterker nog, de jacht op z'n allereerste zege als marathonschaatser begint weer. 'Ik ben er vorig jaar best wel kapot van geweest dat het weer niet lukte', vertelt Post.

'Geen obsessie'

Hij heeft zich voorgenomen om wat druk van de ketel te halen. 'Het moet geen obsessie worden. Ik moet me gewoon op m'n taken richten binnen de ploeg en dan komt het resultaat vanzelf wel', klinkt hij hoopvol, twee dagen voor het seizoen van start gaat op de Jaap Eden Baan in Amsterdam.

Geen zorgen voor Den Hertog

Zijn collega en huisgenoot Sjoerd den Hertog hoeft zich helemaal geen zorgen te maken als het gaat over winnen. Vorig seizoen behaalde hij twee dagzeges op kunstijs en tal van top-vijf noteringen. Het leverde hem de eindzege op in het klassement van de Marathon Cup.

'Dat was een supermooie hoofdprijs, maar die heb ik nu wel afgestreept. Als ik er aan het eind van het seizoen goed voorsta dan bekijken we het opnieuw. Maar ik richt me op dagzeges en het Nederlands kampioenschap. Dat is ook een hoofdprijs', stelt de kleine maar zeer behendige schaatser.

Skeelerwinst

Den Hertog behaalde ook nog een mooie prijs in de zomermaanden. Hij won op skeelers het ONK in Hallum over 100 kilometer. 'Ik zag mezelf eigenlijk nooit als een goede skeeleraar. Dat ik er in de finale nog bijzat was een verrassing. Het was voor mij vooral een bevestiging dat het met de conditie wel goed zit.'

