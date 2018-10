ChristenUnie Het Hogeland pleit bij verkiezingen voor 'dorpswethouders'

ChristenUnie Het Hogeland heeft de wens voor een zogeheten 'dorpswethouder' opgenomen in het verkiezingsprogramma voor de herindelingsverkiezingen op 21 november.

Een dorpswethouder. Het klinkt zoiets als een stamhoofd van het dorp. Maar dat is niet de bedoeling, legt lijsttrekker Bernd de Jong van de ChristenUnie Het Hogeland uit. Het is volgens hem niet iemand die boven het dorp staat.

Verantwoordelijkheid

'We willen dat de wethouder naast de huidige portefeuilles zoals zorg en onderwijs ook een aantal dorpen onder zich krijgt. Dus elke wethouder is verantwoordelijk voor een aantal dorpen', vertelt De Jong.

Probleem tackelen

Bij het ontstaan van de nieuwe gemeente Het Hogeland zijn er zorgen geuit of de gemeente niet te groot zou worden. De ChristenUnie hoopt met een dorpswethouder dit probleem te tackelen.

'We zien dat de gemeente veel groter wordt. Maar het is belangrijk dat er een directe link met het college en de dorpen blijft. Zodat wanneer inwoners vragen over plannen hebben ook terecht kunnen bij de wethouder.'

Busverbinding

Een ander punt in het verkiezingsprogramma is dat er een busverbinding tussen Bedum en Winsum gerealiseerd moet worden. 'Dat is er nu niet en de dorpen maken wel van elkaar faciliteiten gebruik. Bijvoorbeeld om te sporten of te winkelen', zegt De Jong.

Zijn partij wil dat het OV-bureau Groningen Drenthe een buslijn gaat realiseren. Mocht dat niet gebeuren, dan moet de gemeente het desnoods zelf op poten zetten.

Andere speerpunten

Ook staat er in het verkiezingsprogramma dat er cameratoezicht op overlastgevende plekken moet komen, er wordt meer ondersteuning voor initiatieven vanuit de dorpen geëist en er moet een waterstoftankstation in de gemeente komen.

Op 21 november 2018 zijn er herindelingsverkiezingen. De gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond gaan de fuseren tot de nieuwe gemeente Het Hogeland.

