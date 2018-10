ProRail gebruikt novembermaand om stationslift Winsum te vervangen

De lift op het station in Winsum is de gehele maand november buiten gebruik. ProRail vervangt de huidige lift, omdat deze zijn beste tijd heeft gehad.

Reizigers die afhankelijk zijn van de lift en niet via de trap kunnen, moeten omreizen via de stations Baflo of Sauwerd.

Taxi naar ander station

Voor het maken van die reis kan men gebruik maken van een taxi van vervoersbedrijf Transvision. Die rijdt dan van (of naar) station Baflo of Sauwerd. ProRail betaalt de taxikosten. De taxi kan uiterlijk tot 24 uur voor vertrek worden besteld.

Discussie

De toegankelijkheid van het station in Winsum is al jaren onderwerp van discussie. Het perron is namelijk alleen met trappen en een lift te bereiken.

De huidige lift heeft regelmatig last van storingen of is kapot door vandalisme. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid had graag een hellingbaan gewild, maar ProRail vond dit te duur.

Petitie voor een hellingbaan

De stichting legde zich daar niet bij neer en bood de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat een petitie met 355 handtekeningen aan. Dat leidde tot Kamervragen, maar de minister oordeelde dat de lift een 'passende oplossing' is.

Lees ook:

- Er komt geen hellingbaan op station Winsum

- Petitie voor hellingbaan in Winsum