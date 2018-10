Finnerwol in zak en as: t Schienvat mout dicht

Sippe en zure gezichten in Finsterwolde. Jongerencentrum 't Schienvat gaat waarschijnlijk dicht. De beherende stichting kan de opknapbeurt van het gebouw niet betalen en de gemeente Oldambt springt niet bij.

Die opknapbeurt kost 60.000 euro en dat geld is er niet. De stichting Schienvat heeft het gebouw daarom te koop gezet en moet de activiteiten overdragen aan de stichting Welzijn Oldambt tot verdriet van de inwoners van Finsterwolde.

De Pompers

t' Schienvat bestaat al negentig jaar is is een begrip in de regio al is het alleen maar om de legedarische optredens van rockband De Pompers. Daarnaast wordt er voor kinderen van alles georganiseerd maar ook is er een kookclub voor de mannen van 'Finnerwol'.

Spandoekenactie

De kinderen uit het dorp zijn een spandoekenactie begonnen om hun Schienvat te behouden. 'Het is best heel erg', zegt een van de jonge actievoerders. 'Het is hier altijd open en kunnen we elkaar nog ontmoeten, ook als we naar de middelbare school gaan. En dat er dan straks niet meer'.

Sund

Ook de ouderen uit het dorp maken zich boos om de voorgenomen sluiting. 'Ze nemen ons alles af. Al het geld van de gemeente Oldambt gaat naar Winschoten en Scheemda', zegt een ras-achte Finnerwolmer. Hij ziet de teloorgang van de jongerencentrum met lede ogen aan. 'Sund dat zoiets moois weg mout'.

Waar dan ook

De gemeente Oldambt zegt bij monde van clusterdirecteur Harry Wieringa dat er al een tijd is onderhandeld met het stichtingsbestuur maar dat ze er niet uitgekomen zijn. 'Wij willen wel dat er activiteiten plaatsvinden in Finsterwolde. Waar dan ook'.

't Schienvat mout blieven

Daarom is de stichting Welzijn Oldambt erbij gehaald om toch de leefbaarheid van het dorp te waarborgen. Of het lot van t Schienvat nu definitief is bezegeld is nog niet helemaal zeker. Voor de kinderen in het dorp is het klip en klaar: 't Schienvat mout blieven'.