Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nationale Ombudsman schrikt in Appingedam: 'De verhalen worden erger' Van Zuthpen en Kalverboer lieten tekeningen maken die aan de minister worden aangeboden. (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Het is de vierde keer dat Nationale Ombudsman Reinier van Zuthpen in Appingedam is om met gedupeerden van de gaswinning te praten. Toch schrikt hij weer van de situatie waarin mensen zitten: 'De verhalen worden erger.'

Geschreven door Mario Miskovic

Verslaggever

'Het moet toch een keer afgelopen zijn?', vraagt Van Zutphen zich hardop af nadat hij de hele ochtend met gedupeerden heeft gesproken. Hij is naar eigen zeggen 'een beetje emotioneel geworden' van alle verhalen die hij heeft aangehoord. Ga aan de slag 'Mensen zijn murw, het duurt allemaal veel te lang en ze zitten in onzekerheid over hun huis', somt hij op. 'Mensen hebben geen uitzicht. Geen perspectief.' De Nationale Ombudsman heeft dan ook een simpele boodschap aan de beleidsbepalers: 'Hou op met die gekkigheid en ga voor de mensen aan de slag!' Tekeningen Samen met Kinderombudsman Margrite Kalverboer laat Van Zutphen tekeningen maken van het leed van de Groningers met wie ze praten: Van Zutphen met de volwassenen, Kalverboer met de kinderen. De tekeningen worden aangeboden aan minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken. Kalverboer zegt dat de kinderen ook graag met de minister in gesprek willen. 'Ik ga mij daar hard voor maken.' Snel aanpakken Het zal nog lang duren voordat alle problemen die Groningers hebben, worden opgelost. Toch zijn er volgens de Nationale Ombudsman ook zaken die snel aangepakt kunnen worden. 'Men houdt zich niet aan de afspraken, daardoor is het vertrouwen weg', aldus Van Zutphen. 'Laat mensen weten of hun huis verstevigd wordt of niet, hoe en wanneer. Zorg voor oudere mensen die onzeker zijn. Het ontzorgen kan nog veel beter.' Lees ook: - 'Veel extra onrust en emotie door uitstel versterkingsoperatie'

- Ombudsman hoort verhalen bewoners Opwierde-Zuid aan

- Ombudsman: wanhopige Groningers moeten snel duidelijkheid krijgen