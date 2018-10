Spoorloze Mustafa O. moet drie jaar zitten voor oplichting

De 33-jarige Mustafa O. uit Groningen moet voor het oplichten van tientallen kleinere ondernemers drie jaar de cel in. Tegen de man was 3,5 jaar geëist. De rechtbank hield rekening met de ouderdom van de zaken.

O. belde vanaf halfweg 2013 kleinere bedrijven in Nederland. Hij deed zich voor als gerechtsdeurwaarder of een medewerker van de rechtbank in Amsterdam. Dit deed de man volgens de rechter om vertrouwen te winnen.

Hij haalde de ondernemers over geldbedragen over te maken. Hij zette hen daarbij onder druk door te melden dat beslaglegging op bankrekeningen dreigde. Er moest nog een factuur worden voldaan en wel per direct.

Oude straf

De rechter vond het ernstig dat O. stelselmatig geraffineerd te werk ging, alleen maar om zijn eigen zakken te vullen. Hij betrok hierbij een 41-jarige man uit Kolham. Die kreeg voor zijn rol in dit geheel een celstraf van een half jaar opgelegd.

De man uit Kolham moet daarnaast ook een oude straf van bijna vier jaar uitzitten. De man was in 2008 door het Hof veroordeeld tot een celstraf van elf jaar en acht maanden. Hiervan hoefde hij vier jaar niet uit te zitten, wanneer hij zich aan voorwaarden hield. Dit heeft hij niet gedaan.

Katvangers

Het geld van de slachtoffers ging linea recta naar rekeningen van katvangers. Die kregen een klein bedrag wanneer zij hun bankrekening hiervoor uitleenden. Die twaalf katvangers kregen werkstraffen tot 120 uur of een maand cel opgelegd. Een van hen werd vrijgesproken.

Uit beeld verdwenen

Doordat het onderzoek in deze zaak (door onder meer complexiteit) lang op zich liet wachten kwam O. in 2016 op vrije voeten. Hij mocht zijn zaak in vrijheid afwachten. Hieraan werden wel voorwaarden verbonden. O. ging niet terug naar zijn adres aan de Bankastraat, maar verdween uit beeld.

Veel schade

O. verscheen niet op de zitting. Ook zijn advocaat kon geen opheldering geven over de verblijfplaats van O. De rechtbank vond het storend dat de man niet zijn verantwoordelijkheid nam en veel schade aanrichtte bij zijn slachtoffers. Niet alleen financieel, maar ook mentaal. Ook de medeverdachte uit Kolham hield tijdens het onderzoek zijn kaken stijf op elkaar.

O. heeft volgens het Openbaar Ministerie op deze manier ruim zes ton buitgemaakt. Dit geld wordt in een latere procedure nog op hem verhaald.

