Koeriersterweg ligt wakker van de 'living hell'

Ze wisten natuurlijk best dat er lawaai zou zijn. Maar zo érg! De bewoners van de Koeriersterweg in de Stad doen haast geen oog dicht van het lawaai dat veroorzaakt wordt door de werkzaamheden aan de tunnel onder het spoor aan de Paterswoldseweg.

'Het is een living hell', zegt een van de bewoonsters. 'Het gehei en gehamer gaat 24 uur per dag door. Ik doe geen oog dicht'. Een deel van de bewoners stond midden in de nacht in pyjama buiten.

Politie

De politie heeft donderdagnacht na klachten een kijkje genomen aan de Koeriersterweg maar kon niets doen aan het lawaai. ' Die zorg ligt bij de gemeente en de provincie' , zegt een woordvoerder. De gemeente Groningen verwijst naar bouwonderneming BAM.

Damwanden

Een woordvoerder van BAM zegt begrip te hebben voor de klachten van de bewoners. 'We hebben vandaag gekeken wat we kunnen doen. We hebben nu besloten om het komend weekend geen damwanden te slaan. Dat maakt het meeste lawaai'.

Zondagnacht

De rest van de werkzaamheden gaat wel door. Maar volgens BAM kunnen de bewoners redelijk rustig slapen. Zondagnacht om 4.00 uur wordt er weer begonnen met de damwanden.

Augustus volgend jaar

De nachtelijke werkzaamheden aan de spoortunnel in de Paterswoldseweg duren tot volgend weekend. Daarna wordt er tot augustus volgend jaar overdag aan de tunnel gewerkt.

Lees ook:

-Spoorwegovergang Paterswoldseweg volgende maand afgesloten voor verkeer