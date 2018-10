Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Veel onduidelijk over plannen Ganzedijk en Hongerige Wolf Het Groningse gehucht Ganzedijk wacht in spanning af op de plannen (Foto: Vincent Jannink/ANP)

Er is nog veel onduidelijk over de plannen van Prix de Rome-winnares Alessandra Covini voor de gehuchten Ganzedijk en Hongerige Wolf. De Italiaanse boog zich, samen met 65 andere architecten, over de gehuchten in Oldambt en over de Sixhaven van Amsterdam.

Geschreven door Marco Grimmon

Verslaggever

Tijdens de uitreiking van de prijs stond de hoofdstad centraal. 'De plannen voor ons zijn zo abstract, dat wij er op dit moment nog niet zoveel mee kunnen', zegt Harm Evert Waalkens van Stichting Landschap Oldambt. Prestigieuze prijs Prix de Rome is de meest prestigieuze prijs voor (landschaps-)architecten en stedenbouwers onder de 35 jaar. Voor de prijs moesten 66 creatieve koppen plannen maken voor de Sixhaven in Amsterdam en voor beide Groningse gehuchten. Nadenken over Hongerige Wolf en Ganzedijk waren de kleine opdracht. Daaruit werd een shortlist gemaakt. De vier architecten op die lijst moesten zich vervolgens buigen over de hoofdopdracht: de invulling van de Sixhaven in Amsterdam. Ondergesneeuwd? Tijdens de uitreiking stond de hoofdopdracht centraal, maar dat vindt Waalkens prima. 'Wij kennen onze plek. Het is te cynisch om te zeggen dat wij ondergesneeuwd zijn. Dat de spotlights op de Sixhaven komen laat onverlet dat de spotlights ook op ons zijn geschenen.' Ondanks dat er weinig duidelijkheid is gekomen over de plannen voor de gehuchten, was het een enorm waardevolle dag, vertelt hij. 'Wij hebben onder andere een documentaire en verstilde beelden laten zien van het gebied. Dat was prachtig. Er liepen opeens duizend mensen rond. Ik dacht wat gebeurt hier! Man man man, ik heb mijn ogen uitgekeken.' Het is moeilijk te zeggen wat Ganzedijk en Hongerige Wolf uiteindelijk aan de architectenprijs hebben gehad. Waalkens: 'Wij zijn met een sleepnet door de Prix de Rome gegaan en hopen dat we waardevolle spullen hebben. Dat weten wij later pas.' Wat nu?

De plannen van de architecten blijven abstract, maar als het aan Waalkens ligt komt daar verandering in. Hij is, samen met de Hongerige Wolven en de Ganzedijkers, van plan om de winnares op te zoeken. 'Ik wil graag weten wat zij bedoelt met haar plannen.' Dat kan bijvoorbeeld in het najaar van 2019 gebeuren. Waalkens is voornemens om een tentoonstelling te organiseren en daarvoor de architecten uit te nodigen. 'Ik denk en hoop dat het dan allemaal wat concreter wordt.'