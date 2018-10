Dit weekend in Groningen: dansende 40-plussers, spooktochten... De Graanrepubliek

Halloween is nog niet voorbij in Groningen dit weekend (Foto: Pexels)

Met de intrede van de herfst is het niet ineens zo dat het saai wordt in Groningen, nog even los van de herfstvakantie. Dit is wat je zoal kan doen dit weekend in Groningen.

Elke vrijdag om 20.00 uur maakt RTV Noord een selectie van evenementen in Groningen het weekend.

De Graanrepubliek opent haar deuren

'De graanschatkamer van Nederland'. Dié opent deze zaterdag voor het eerst haar deuren in Bad Nieuweschans met een oogstfeest. Van 13 tot 21 uur kan iedereen onaangekondigd langskomen voor lokale producten, eten en drinken. Zoals vers brood, pasta en... lokaal gerstenat. Dat is bijvoorbeeld te proeven in de 'taveerne Loc Loods 1877'.

De opening komt niet uit de lucht vallen. Zo maakte de provincie in 2017 bekend 75.000 euro te investeren om er meer toeristen mee naar 't Oldambt te trekken. Nu is het dus zover: de 'Graanrepubliek 2.0' is een feit.

Opeens weet je het: je wordt stationsassistent!

Kinderen van 7 tot 12 duiken in het verleden dit weekend in het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum. Zij worden opgeleid tot stationsassistent van station Zuidbroek door allerlei opdrachten uit te voeren. Kaartjes verkopen met guldens en kwartjes bijvoorbeeld, pakjes versturen en... morsecode. De uitdaging aangaan kan van 10 tot 17 uur, op zaterdag en zondag.

Uit den oude doos komt ook deze reportage van ons:

Spokentocht Borgerswold

Halloween-liefhebber, ook al is het gesneden-pompoen-feestje al geweest? Dat komt mooi uit. Want je hebt spooktochten van de lokale vereniging... en je hebt die in het park Borgswold. Voor 7,50 euro per slachtoffer doe je mee aan het avontuur waarin je ongetwijfeld zal worden opgeschrikt door geesten, enge maskers en andere hartslagverhogers.

Je staat er overigens niet alleen voor vanaf 19 uur. In de eerste editie twee jaar geleden deden 130 mensen mee, maar vorig jaar waren dat er al 350. Aanmelden moet van tevoren.

Overigens is er ook een spooktocht in het maïsdoolhof in Meerstad, voor hetzelfde geld. Ook daarvoor dien je je aan te melden via mail.

Is ie weer: Vlooienmarkt in Leek

Zeg je herfst in Leek, dan zeg je de vlooienmarkt. Deze zondag start het twaalfde seizoen van de indoor markten in Sportcentrum Leek. Het is de eerste van acht markten waarop je vanaf 9 tot 16.30 uur kan struinen langs verschillende kraampjes. Wie de eredivisie ondertussen niet wil missen, kan terecht in het aangrenzende café...

Kinderen tot 12 jaar gaan gratis naar binnen, oudere voetbal- en vlooienmarktenliefhebbers mogen erin voor 3 euro.

Dansen met alleen 40-plussers: kan gewoon!

Natúúrlijk is Groningen een studentenstad. Maar dat betekent toch niet dat anderen niet mogen dansen? In de Oosterpoort is een nieuwe editie van 40UP in de Oosterpoort in Groningen, een dansfeest voor 40 jaar een ouder.

Met videoschermen en een dj worden tijdloze klassiekers aan elkaar geslingerd - denk Madonna, Queen, Grease en je zit goed. Je I Want to Break Free-zaterdagavond start om 21 uur en gaat ouderwets tot 3 uur 's nachts door. Kosten zijn 13,50 euro.

Wat je ook doet: goed weekend!