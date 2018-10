Scheepsbouwers van Niestern Sander leggen het werk opnieuw neer

De scheepsbouwers van Niestern Sander uit Farmsum gaan vanaf maandagochtend twee dagen lang staken. Ze eisen een betere cao.

Niestern Sander sluit daarmee voor de tweede keer aan bij een lange reeks van stakingen, waar duizenden metaalwerkers door heel Nederland beurtelings aan meedoen. Afgelopen juli legden de scheepsbouwers ook al hun werkzaamheden tijdelijk neer.

Diverse eisen

Vakbond FNV Metaal, waarbij Niestern Sander is aangesloten, eist 'een toekomstbestendige en eerlijke cao', met onder andere een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent. Ook wordt geëist dat jongeren weer een vaste baan kunnen krijgen in de metaalsector en moeten beloningen voor vaste en tijdelijke medewerkers gelijk worden.

Geen zekerheid

Bestuurder Albert Kuiper van FNV Metaal legt uit waarom de scheepsbouwers van Niestern Sander opnieuw gaan staken.

'In plaats van oplossingen te bieden, presenteren werkgevers in hun eindbod een loonsverhoging zonder zekerheid. Want ze willen dat bedrijven zonder invloed van bonden onder de cao-loonsverhoging uitkunnen, om vervolgens minder of geen verhogingen te geven. Dat biedt nul zekerheid en nul vooruitgang voor de scheepsbouwers.'

Kuiper voegt eraan toe dat zolang de werkgevers niet ingaan op de eisen, de stakingen in de metaalsector overal in Nederland door zullen gaan.

Lees ook:

- Staking bij metaalbedrijven: 'De zaak zit muurvast'

- Metaalwerkers Delfzijl leggen het werk 24 uur lang neer

- 'Menselijkheid moet weer op de eerste plaats in grootmetaal'