Slachtoffer Korrewegschutter vecht tegen tranen: 'Waarom ben ik gestopt?'

Korrewegschutter Azim A. werd vandaag veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwang. Hij schoot in oktober 2017 in Groningen een student neer, die dat ternauwernood overleefde. Voor het eerst doet slachtoffer Sidney zijn verhaal.

'Ik zeg altijd dat het goed met me gaat. Mensen die me kennen, weten wanneer het niet goed met me gaat als ik zeg dat het tóch goed gaat. Maar het kan altijd beter. Ermee leven kan ik niet', vertelt Sidney met een brok in zijn keel.

Trekken en duwen

Hij had op die bewuste avond gewerkt en was met collega's op stap geweest. Sidney reed nietsvermoedend op zijn fiets naar huis, totdat hij op de Korreweg door drie jongens werd aangesproken.

'Ik stopte', blikt hij terug. 'Ze gingen om me heen staan en begonnen te trekken en te duwen. Wat ik me daarna herinner is dat ik op straat wakker word en er een meisje langs fietst die om hulp roept. Van de schietpartij herinner ik me niets.'

'Ik kan het niet bevatten'

Sidney vecht zichtbaar tegen zijn tranen terwijl hij zijn verhaal doet aan verslaggever Peter Steinfort. 'Ik kan zelf nog steeds niet bevatten wat er gebeurd is en wat de impact is voor de rest van mijn leven', sombert de student.

'Er komen nu dingen bij kijken waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. Ik was iemand die altijd erg op mijn onafhankelijkheid was gesteld, maar ben nu afhankelijk van anderen. Ik zou nooit meer in mijn eentje de wereld rond kunnen reizen of normaal op stap kunnen gaan in Groningen.'

Waarom?

De waarom-vraag blijft door zijn hoofd rondspoken. 'In het begin gaf ik mezelf de schuld van wat er gebeurd is. Waarom ben ik gestopt op straat?', vraag hij zichzelf af.

Na het uitgaan bood Sidney onbekenden die 's nachts alleen op straat liepen weleens een lift aan. Het tekent zijn karakter. 'Dan zei ik: spring maar achterop en spring er maar af als je eraf moet. Maar dat mij dit zou overkomen verwacht niemand.'

'Ik mag van geluk spreken dat ik het überhaupt overleefd heb', vervolgt hij. 'Als de kogel een paar centimeter meer naar links of rechts was gegaan, was ik er niet meer geweest.'

Voor Sidney is en blijft de gedachte moeilijk om ermee te leven dat hij gewoon een willekeurig slachtoffer is geweest van Azim A. 'Ik wil zo graag een antwoord hebben, al zou dat toch niet helpen. We moeten er maar van maken wat het is.'

