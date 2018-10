Vleermuis bezorgt bouwers zuidelijke ringweg weer kopzorgen

Het werk aan de zuidelijke ringweg in Groningen ligt al enkele weken vrijwel stil, maar achter de schermen wordt koortsachtig nagedacht over een nieuw werkschema. Een oude bekende zorgt weer voor nieuwe problemen.

'Het is zo jammer dat de stremming van de zuidelijk ringweg afgelopen zomer niet kon doorgaan. Want daarmee hadden we een jaar van de drie jaar vertraging kunnen inlopen.'

Bert Kramer kan er nog steeds niet over uit dat de stuurgroep Aanpak Ring Zuid op het laatste moment een streep zette door de inhaalslag. Maar de directeur van aannemerscombinatie Herepoort weet ook dat omkijken geen zin heeft.

Op zoek naar alternatieven

Terwijl een 'commissie van wijzen' onder leiding van een Delftse professor een oplossing probeert te vinden om opdrachtgever en aannemer weer op één lijn te krijgen en daarmee het vastgelopen project te redden, zoeken de ingenieurs naar alternatieven om een deel van de verloren tijd in te halen.

Grillen en nukken

Bijvoorbeeld door de bouw van het nieuwe viaduct over de Paterswoldseweg te versnellen. Maar dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat komt onder meer door de nukken en grillen van - jawel, daar is-ie weer - de vleermuis.

Kramer: 'Het liefst zou ik het bestaande viaduct in één keer afbreken en op die plek een nieuwe bouwen. Maar dat kan niet, omdat het verkeer over de ring wel moet doorrijden. Dus dat betekent dat we het nieuwe viaduct deels naast het oude moeten bouwen en dan in gedeelten het oude gaan afbreken.'

Vliegroute

Dat viaduct kruist een vliegroute van vleermuizen. Die zijn wel gewend daar onderdoor te vliegen. Maar door het nieuwe viaduct naast het oude te bouwen, vormen de onderdoorgangen een soort tunnel. En dat vertrouwen de vliegende zoogdiertjes kennelijk niet.

Vrachtwagens

'Bij zwembad De Papiermolen hebben we ook een vliegroute van vleermuizen, waarvoor we een alternatieve route hebben gemaakt om de zuidelijke ringweg veilig te kunnen passeren. We merkten echter dat de vleermuizen óver de weg begonnen te vliegen in plaats van langs de alternatieve route', vertelt Kramer.

'Het gevolg was dat ze werden doodgereden door vrachtwagens. Het plaatsen van lampen bij de oversteek heeft het diertje afgeschrikt en de alternatieve vliegroute werd hierdoor populairder. Misschien kunnen we ook een alternatief vinden voor de vleermuizenroute bij de Paterswoldseweg, Dat zijn we met de ecologen aan het onderzoeken '.

Treinvrije week

Een ander onderdeel van het megaproject waarbij Kramer tijdwinst hoopt te boeken is nabij het spoor aan de Esperantostraat. Hij vestigt zijn hoop op de 'treinvrije' week in februari volgend jaar. Spoorbeheerder ProRail legt dan het treinverkeer tussen Groningen en Assen stil om werkzaamheden aan het spoor te kunnen uitvoeren.



Kramer: 'Voordat we daar verder kunnen, moet het verkeer van Drachten naar Hoogezand - de zuidbaan van de ringweg - worden 'overgezet' op de tijdelijke weg. Zo lang dat niet is gebeurd, kunnen we geen werkzaamheden uitvoeren op het traject waar de nieuwe zuidelijke ringweg verdiept wordt aangelegd.'

Planning is cruciaal

Ook hier speelt goede planning dus een cruciale rol. Voordat je buiten aan de slag kunt gaan, dien je eerst het ontwerpproces volledig te hebben doorlopen. Daarvoor zijn gespecialiseerde ontwerpers nodig. En juist die zijn amper te vinden. Kramer: 'Gebrek aan deskundig personeel is ons grootste probleem.'

Helperzoomtunnel

En dan is er natuurlijk de stilgelegde bouw van de Helperzoomtunnel tussen het Europapark en de wijk Helpman/Coendersborg. Die tunnel zou in mei dit jaar op zijn plek worden gelegd. Maar die klus moest op het laatste moment worden afgeblazen, omdat de bodem zwakker bleek dan gedacht.

Grondproeven

Een oplossing voor dit probleem is in de maak, verzekert Kramer. 'Maar de treinvrije week in februari komt hiervoor te vroeg. De onderzoeken, berekeningen en voorbereidingen voor het inschuiven van de tunnel zijn dan nog niet volledig afgerond. We hebben dus nog een treinvrije periode nodig. Daarover zijn we in gesprek met ProRail.'

Vierde spoor

En ook die gesprekken moeten niet te lang duren. Kramer: 'ProRail wil dat het vierde spoor tussen het nieuwe opstelterrein en het Hoofdstation in Groningen in 2020 beschikbaar is. Dan moet dus of die tunnel op zijn plek liggen of ruimte zijn gemaakt om de uitbreiding mogelijk te maken '

