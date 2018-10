Danny Buijs: 'Ik slaap uitstekend, maar al mijn dromen gaan over FC Groningen'

Het is zijn eerste klus als hoofdtrainer van een Eredivisieclub, maar vier punten uit acht wedstrijden is nou niet bepaald de start waarop Danny Buijs had gehoopt.

1) Tien jaar cel en tbs

De 21-jarige Stadjer Azim A. die vorig jaar oktober aan de Korreweg in Stad een student neerschoot, is veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Azim A. was niet aanwezig in de rechtszaal.

'Dit was mijn minimale eis' vertelt slachtoffer Sidney. De student is blijvend verlamd geraakt door de schietpartij. 'Ik kan zelf nog steeds niet bevatten wat er gebeurd is. Ik had gewerkt en ben met collega's op stap geweest. Drie jongens vroegen mij wat. Ze begonnen te trekken en te duwen en dat is het laatste wat ik mij herinner', vertelt Sidney emotioneel.

2) Nu al Halloween

Het huis van de familie Cloetens uit stad is omgetoverd tot een spookhuis. En dat heeft alles te maken met Halloween. Het Amerikaanse feest is pas op 31 oktober. Maar Johanna heeft het huis een maand van te voren al helemaal in Halloween-sfeer.

3) Danny Buijs twijfelt niet aan zichzelf

Trainer van FC Groningen, Danny Buijs slaapt nog steeds, maar droomt wel veel over de FC. 'Ik twijfel niet aan mezelf, maar ik ben wel een mens. Natuurlijk twijfel je wel eens over keuzes, trainingen en tactieken', vertelt Buijs.

4) Wat gebeurde er op 19 oktober 1983?

Vandaag precies 35 jaar geleden wist FC Groningen met 2-0 te winnen van Inter Milaan. De doelpuntenmakers: Erwin Koeman en Fandi Ahmad.

