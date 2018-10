Voetbalvereniging Eenrum verrast prijswinnaars met telefoontje

Geen droge worsten of diepvrieskarbonades, maar een vakantiehuis in Lauwersoog, een auto en een reischeque waren de drie grote prijzen van de bijzondere loterij die voetbalvereniging Eenrum organiseerde. Hans Jager uit Drachten won de hoofdprijs.

De 52-jarige Drachtster was vanzelfsprekend erg blij toen bleek dat zijn winnende lot - 4238 - was gevallen op het vakantiehuis. Maar de handen mochten ook in de lucht bij Titia van de Coevering uit Harkstede en Jaco van Eck uit Vleuten. Zij wonnen respectievelijk de auto en de reischeque ter waarde van duizend euro.

Idee

Hans Oorebeek, Margreet Stuurwold en Erik Schoenmakers kwamen met het idee om de bijzondere verloting bij VV Eenrum te organiseren. Ze hadden het idee afgekeken van voetbalvereniging Ouwe Syl uit Oudebildtzijl, maar voegden ook een tweede en derde prijs toe.

Nadat de nodige knopen waren doorhakt, werd de verloting dit voorjaar aangekondigd. In totaal werden er bijna achtduizend loten verkocht voor 98 euro per stuk. Na aftrek van belastinggelden en andere kosten blijft er zo'n 400.000 euro over voor VV Eenrum, dat dan ook gezien mag worden als dé spekkoper van de avond.

Winnaars gebeld

De trekking vond plaats in restaurant Abrahams Mostermakerij in Eenrum. Na de nodige toespraken en dankwoorden van voorzitter Jannes de Vries en het organiserende trio, werden rond 20:30 uur de prijswinnaars bekendgemaakt door de notaris.

Overigens zat geen enkele van de grote winnaars in de zaal, dus werden zij via de telefoon op de hoogte gesteld dat ze in de prijzen waren gevallen. De winnaar uit Drachten krijgt binnenkort de sleutels overhandigd van zijn kersverse vakantiewoning op Suyderoog in Lauwersoog.

De voetbalvereniging wil het verzamelde bedrag benutten om haar sportaccommodatie op te knappen. Daarnaast is een nieuw kunstgrasveld een grote wens van de vereniging.

