Winschoter galeriehouder Willem Veldpape overleden

De bekende Winschoter galeriehouder Willem Veldpape (73) is overleden. Hij was al geruime tijd ziek.

Veldpape stond erom bekend dat hij 'betaalbare kunst' verkocht in zijn galerie: Galerie Veldpape aan de Engelstilstraat. Hij vond dat ook mensen met een kleine beurs kunst moesten kunnen kopen. De Winschoter verkocht onder anderen werken van relatief onbekende Russische schilders, die hij zelf had ontdekt.

Advertenties

Kenmerkend waren zijn advertenties in de krant, waar Veldpape de door hem aangeboden kunstwerken - mét de prijs erbij, wat ongebruikeljik is in de kunstwereld - aan de man probeerde te brengen. 'Zo kan iedereen thuis al beslissen wat leuk is', zei hij.

Café Tuitman

In 2007 was Veldpape te gast in een uitzending van RTV Noord, waar Cunera van Selm hem interviewde op een bijzondere plek: het ruim 100 jaar oude huiskamercafé van mevrouw Tuitman bij de brug in Fraamklap. Het volledige interview is hieronder te bekijken: