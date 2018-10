Winnaar van vakantiehuis in Lauwersoog: 'Ik werd wakker met een lach'

Lachend neemt Hans Jager zaterdagochtend zijn telefoon op. 'Met Hans! Of ik blij ben? Ja, megablij! Ik had het totaal niet verwacht. Ik win nooit wat.'

Hans Jager uit Drachten is de winnaar van het vakantiehuis in Lauwersoog. De woning werd donderdagavond geveild in de loterij van voetbalvereniging Eenrum. Er werden bijna 8000 loten verkocht en uit al die papiertjes werd lotnummer 4238 getrokken, dat op de naam van Jager stond.

Nu hij weer van de schrik bekomen is, beantwoordt Jager een paar vragen.

Wat gaat u met het huis doen?

'Ik vind het zelf een erg leuke bestemming, dus het huis verkopen is geen optie. Maar ik ben gewend om niet veel geld te hebben, om geen pensioen te hebben. Ik zit er dan ook aan te denken om het 40 weken per jaar te verhuren. Ik ben groot fan van vakantie in eigen land, dus de rest van het jaar ga ik er dan lekker zelf in zitten. Ik vind het Lauwersmeergebied prachtig.'

Sommige prijswinnaars kiezen ervoor om anoniem te blijven. Waarom u niet?

'Dit is toch anders. Het gaat om een goed doel. Geld is anoniem, maar dit is iets heel tastbaars. De voetbalvereniging houdt er 400.000 euro netto aan over en kan daarmee allerlei leuke dingen doen om het complex op te knappen. Kortom: iedereen is blij.'

Het vakantiehuis, gewonnen door Hans Jager (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

U werd telefonisch op de hoogte gesteld. Hoe ging dat precies?

'Ik was 's avonds aan het werk toen ik werd gebeld. Ik werk als zelfstandig ondernemer en heb een klein bedrijfje. Werk is voor mij gewoon een prioriteit. Want je denkt: ik win toch nooit. Je ziet de beelden wel van mensen die zo'n cheque in de handen gedrukt krijgen en dan vraag je je af hoe die mensen zich dan voelen. Maar ja, het voelt zeker goed.'

Hoe is er in uw omgeving gereageerd op de winst?

'Ik hoor vooral: het is je van harte gegund. Mijn familie dacht eerst dat het een prank (grap, red.) was, maar op een gegeven moment daalt het besef in. Ik werd met een smile wakker vanmorgen. Die lach houd ik de hele dag vast.'

Wanneer gaat u het huis voor het eerst bekijken?

'Vanmiddag ga ik eerst even kijken hoe het huis er precies uitziet. Ik heb tot nu toe alleen maar een video gezien op social media. Waar het staat op het park weet ik nog niet. Ik laat me verrassen.'

