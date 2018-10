Monument in de maak voor herinnering aan Knoalster Achterhuis

Er moet een monument komen op de plaats waar het Stadskanaalster Achterhuis heeft gestaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verborgen Willem en Hindertje Drenth in totaal aan 16 mensen onderdak, waarvan het merendeel van Joodse afkomst was.

Allen wisten ze de oorlog te overleven.

Onbaatzuchtig

De Stichting Drenth Monument heeft eind vorig jaar het plan opgevat om een monument aan de Krommewijk in Stadskanaal te realiseren, de plek waar de familie Drenth tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde.

'Dit is een heel bijzonder verhaal', zegt bestuurslid Jaap Duit van de stichting Drenth Monument. 'Probeer maar eens in een heel klein huis aan zestien mensen onderdak te verlenen. En vooral het onbaatzuchtige, dat verdient een stuk aandacht.'

Collaborateurs

Aanvankelijk wilde de enige overlevende van de familie, dochter Lammie Drenth, niet dat er een monument kwam dat per se de nadruk legde op de daden van haar ouders. Maar nadat de initiatiefnemers hadden uitgelegd dat het om een verhaal gaat wat doorverteld moet worden, ging ze akkoord.

'Het bijzondere aan dit verhaal is dat veel mensen in Stadskanaal dachten dat Willem en Hindertje collaborateurs waren', vervolgt Duit. 'Dat kwam omdat Lammie aan het begin van de oorlog nog korte tijd als dienstmeisje bij het Duitse hoofdkwartier in Stadskanaal had gediend. Pas na de oorlog was duidelijk wat ze allemaal hadden betekend.'

Feestvieren

Duit legt uit dat een dag na de bevrijding van Stadskanaal, op 12 april 1945, de familie en alle onderduikers uit het huis kropen en naar het centrum van Stadskanaal liepen om feest te vieren.

'Er waren onderduikers bij die al twee, drie jaar niet buiten waren geweest. Die konden amper lopen, doordat ze zo lang weinig beweging hadden gehad. Pas toen werd duidelijk wat er zich in het huisje had afgespeeld.'

Volgend jaar

Het verhaal van het 'Knoalster Achterhuus' moet op 13 april 2019 zichtbaar worden. Dan is het 74 jaar geleden dat Stadskanaal bevrijd is en wordt het monument naar verwachting onthuld. De stichting heeft het ontwerp in handen, er is echter nog wel geld nodig.

'We werken met een begroting van 67.500 euro', zegt Duit. 'Dat is veel geld, maar wij verwachten dat dat goed gaat komen. Ons streven is dat het monument er volgend jaar staat.'

