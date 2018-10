Lijstduwer Burdy mikt in het spoor van Hazes op vijftig voorkeursstemmen

Zanger Burdy in actie (Foto: RTV Noord)

Bert Schaap uit Ulrum, oftewel zanger Burdy, is lijstduwer van de nieuwe partij Hogeland Lokaal Centraal. Hij staat op plek 11 en is gevraagd om stemmen te werven. 'Hartstikke leuk natuurlijk en ik sta er ook echt achter.'

Op 21 november zijn de herindelingsverkiezingen. De gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond fuseren tot de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Hogeland Lokaal Centraal is een partij die opgezet door Nico Werkman en Arie Molenhuis die nu nog in de Winsumer tweemansfractie CDW 2.0. zitten. Die houdt op te bestaan omdat het tweetal een nieuwe partij wilde voor het hele gebied.

Bezig met wat er in de gemeente speelt

'Ik vind het belangrijk dat deze lokale partij bekendheid krijgt omdat het geen landelijke partij is en dus ook echt opkomen voor de lokale wensen. Deze partij gaat zich echt inzetten voor de inwoners', vertelt Burdy.

Scholen die in de kleine dorpen moeten blijven, goede busverbindingen, een veilige omgeving. De zanger vindt dat de partij hiermee veel goede speerpunten heeft.

Het kan maar zo zijn dat Burdy met voorkeurstemmen in de raad terecht komt. Maar dat is hij niet van plan. Hij wil zijn zangcarrière niet verruilen voor een politieke. 'Nico, de nummer 1 op de lijst, is een goede politicus met heel veel ervaring. Die kan ik niet vervangen.'

Net zoals André Hazes

'Ik hou mij bij het zingen. Ik vind het heel leuk dat ik lijstduwer mag zijn. André Hazes was het in het verleden ook ooit eens. Dus ik ben in navolging op Hazes nog een zanger die lijstduwer wordt', besluit Burdy lachend. Hij hoopt op minimaal vijftig stemmen. 'Haha dat zou al heel mooi zijn'.