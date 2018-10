Sarèl de Jong kroont zich tot Europees kampioen (update)

Kickbokster Sarel de Jong uit Meedhuizen heeft weer een titel in de wacht gesleept. Ze werd in Bratislava Europees kampioen in de gewichtsklasse tot 65 kilogram.

De Jong nam het in de finale op tegen Teodora Manic. Ze won het gevecht over drie ronden met 3-0. Vorig jaar had ze in de finale van het Wereldkampioenschap nog verloren van Manic. 'Het was overtuigend', laat haar trainer Denis van der Giessen weten.

Nek aan nek

'Vorig jaar met het WK was het voor haar. Het voelt enorm goed dat ik haar nu verslagen heb', zegt De Jong over de wedstrijd tegen Manic. 'De eerste ronde stonden we gelijk. De tweede was iets minder en bij de derde ronde kreeg ik weer een voorsprong. Conditioneel was ik sterker. Ik zag dat ze moe was, dat gaf mij de kracht om eroverheen te knallen.'

Wereldranglijst

Op vrijdag won De Jong de halve finale. Ze hoefde niet in de voorrondes in actie te komen omdat ze hoog op de wereldranglijst staat.

Op 17 november vecht De Jong in de gewichtsklasse tot 61 kilogram om de wereldtitel in MartiniPlaza. Eerder dit jaar pakte ze daar haar eerste wereldtitel in de -65kg.

