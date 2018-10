Deel dit artikel:













Villalta snelt met Spaans temperament over Groningse velden Albert Villalta, links in het blauwe shirt. (Foto: Henk Elderman / RTV Noord)

Hij is 18 jaar, half Spaans en in zowel de zaal bij Futsal Winsum als op het veld bij VV Eenrum actief. In Winsum is David Ramon Albert Villalta ondanks zijn jonge leeftijd zelfs al bestuurslid.

Geschreven door Henk Elderman

Verslaggever sport

Albert Villalta heeft Spaanse vader en een Nederlandse moeder. Met een beetje Spaans temperament snelt hij over de houten vloer van de Ripperdahal in Winsum. 'Snelheid is mijn kracht. Zeker in de zaal door de korte afstanden.' zegt Villalta na de wedstrijd tegen Leekster Eagles. Hij en z'n ploeggenoten verliezen met 6-2. Hard 'Het was niet de wedstrijd waarop ik hoopte. Ik heb niet kunnen laten zien wat ik wilde. Gelukkig heb ik nog een assist gegeven bij een van de doelpunten', zo toont Villalta hard voor zichzelf. PR-man Hij is bijna elke dag van de week met voetbal bezig. Niet alleen op het veld of in de zaal. Ook bestuurlijk is hij actief. 'Ik doe sinds dit jaar de PR van Futsal Winsum. Ik hou de site bij, twitter en Facebook. Ik hou ervan om iets met social media te doen.' Broodnodig Op de site staat bijvoorbeeld dat Villalta dit seizoen al vier keer heeft gescoord. Broodnodige goals, want Futsal Winsum wil zich na de promotie van vorig jaar handhaven in de Eredivisie. Leekster Eagles was een maatje te groot, maar er komen weer kansen.