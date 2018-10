Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wildlands heeft er met Bakari een nieuwe giraffe bij Giraffe Bakari (links) verkent de stal (Foto: Wildlands)

Wildlands is een giraffe rijker. De bijna twee jaar oude Bakari moet over anderhalf jaar aan de bak. Dan is hij geslachtsrijp en moet hij voor nageslacht zorgen.

De hengst is afkomstig uit een dierenpark in Duitsland. Een vrouwtje verwelkomde de nieuwe aanwinst in zijn nieuwe stal in Emmen. Even geduld.. De komende tijd zal het introductieproces met de andere giraffes plaatsvinden. Daarna is Bakari voor bezoekers van het park te zien zijn. De giraffe kan wel zes meter hoog worden.