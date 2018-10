Stad en Ommeland: 'Grote projecten verdienen een referendum'

Als het aan de politieke partij Stad en Ommeland ligt, wordt er vanaf volgend jaar vaker een referendum gehouden. De partij wil het inzetten bij grote projecten. 'Bijvoorbeeld bij de bouw van de nieuwe Oosterpoort', laat partijvoorman Amrut Sijbolts weten. 'We lopen het risico dat het een miljoenenproject gaat worden. Dat is belastinggeld en daar mag de bevolking zich dus o

ver uitspreken, wat ons betreft.'

Oostwand

Stad en Ommeland wil het referendum inschakelen bij grote projecten. Zoals in het verleden is gebeurd toen de plannen voor de oostwand op de Grote Markt bekend werden gemaakt. Dat referendum was uiteindelijk ongeldig omdat te weinig mensen de gang naar de stembus maakten.

Toch heeft Sijbolts geloof in het referendum. 'Het houden van een referendum houdt de politiek scherp' betoogt de politicus van de voormalige Stadspartij. 'De politiek moet dan juist van te voren met inwoners in gesprek te gaan. Op die manier kan je samen met elkaar tot een plan komen.'

De partij is van mening dat het huidige stadsbestuur te weinig in gesprek gaat met inwoners en daardoor niet samen aan ingrijpende plannen werkt.

Onaangekondigde plannen

De lokale partij is vooral huiverig over de plannen die een stadsbestuur bedenkt als ze eenmaal op het 'pluche' zitten.

'We zien dat de huidige politiek dan erg slim is om plannen te maken die niet in het verkiezingsprogramma stonden. Dat is toch waar de mensen vaak boos over worden. Daarom moeten onze inwoners zich daar ook over kunnen uitspreken.'

21 november

De overige politieke partijen in Groningen schrijven in hun verkiezingsprogramma niet over het invoeren van een referendum.

Op 21 november gaan de inwoners van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer naar de stembus op hun nieuwe gemeenteraad te kiezen. De drie gemeenten gaan vanaf volgend jaar op in de nieuw te vormen gemeente Groningen.

