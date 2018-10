Expeditie Grunnen schrikt zich rot

Is het Halloweenhotel in Hoogezand eng of niet? Het team van Expeditie Grunnen nam de proef op de som.

Het is nog vroeg in de morgen toen het team van Expeditie Grunnen in het winkelcentrum in Hoogezand het Halloweenhotel binnenstapt.

Achtervolgd door zombies

Het is er donker en overal komen spookgeluiden vandaan. Plotseling kinkt er een keiharde gil en achter het gordijn kwam een zombie tevoorschijn. Het team schrikt zich rot en is gelijk klaarwakker. Het hele parcours lang worden ze lastiggevallen door verschillende zombies.

Bakje voor opa en oma

Onderweg stopt het busje ook langs de weg in Kielwindeweer waar broer en zus onderweg zijn naar hun opa en oma.

Het meisje heeft een bakje in haar handen en Ronald is wel héél nieuwsgierig wat daarin zat. Dat kun je zien in het tv-programma Expeditie Grunnen.

