Jong FC Groningen houdt met tien man punt over aan duel tegen Hoek

Jong FC Groningen heeft zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen Hoek met 2-2 gelijkgespeeld. De groen-witten speelden de laatste twintig minuten met tien spelers na een rode kaart voor Amir Absalem.

Noodrem

De linksback van de FC trok bij een 2-1 stand net binnen het strafschopgebied aan de noodrem en kreeg hierdoor de rode kaart en een penalty tegen. Rik Impens bleef rustig namens de Zeeuwse bezoekers en schoof de gelijkmaker achter doelman Jan Hoekstra.

Terecht gelijkspel

Het gelijkspel was een terechte afspiegeling van de verhoudingen op het veld. Spits Jannik Pohl, die in de basis startte bij de groen-witten, zorgde na een kwartier spelen voor de openingstreffer. Deze 1-0 was tevens de ruststand.

Veerkacht

Tien minuten na de onderbreking kwam Hoek langszij door een treffer van Ruben de Jager na te wijfelend ingrijpen van de Groninger-defensie. De thuisploeg toonde veerkracht want al snel stond de 2-1 op het scorebord. In de 58e minuut kopte Daniël Bouman de tweede FC-treffer tegen de touwen.

Overleven

Door de rode kaart voor Absalem en de benutte penalty moest de ploeg van coach Alfons Arts nog twintig minuten zien te overleven. Dit lukte zonder al te veel problemen. Vooral Gerald Postma rende zich de longen uit het lijf en ging voorop in de strijd namens de thuisploeg.

Stand

Jong FC Groningen staat op de zevende plaats in de derde divisie met vijftien punten uit negen wedstrijden. Volgende week zaterdag staat de uitwedstrijd in Heemskerk tegen ODIN '59 op het programma.

Lees ook:

- Jong FC Groningen walst na rust over SJC heen