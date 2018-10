Deel dit artikel:













Lees terug: FC Groningen moet met 4-1 buigen voor Heracles Mimoun Mahi legt aan om de 1-1 tegen de touwen te schieten (Foto: Orange Pictures/Ron Jonker)

FC Groningen heeft de zevende nederlaag in negen wedstrijden moeten incasseren. Heracles was op eigen veld met 4-1 te sterk. Groningen kwam via Mahi nog wel op voorsprong, maar twee treffers van Dalmau en Kuwas zorgden ervoor dat de punten in Almelo bleven.

Lees het wedstrijdverloop terug via onderstaand liveblog: De opstellingen: FC Groningen: Padt; Zeefuik; Chabot, Memisevic, Te Wierik, Handwerker; Antuna, Hrustic Warmerdam; Doan, Mahi. Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Rossmann, Van den Buijs, Van Hintum; Drost, Van Nieff, Merkel; Kuwas, Dalmau, Peterson. Scheidsrechter: Martin van den Kerkhof

