Live: Dalmau maakt openingstreffer van Mahi ongedaan, penaltyclaim Heracles gaat via de VAR niet door: 1-1

Na de interlands van het Nederlands elftal hoopt FC Groningen vanmiddag (aftrap:14.30 uur) tegen Heracles Almelo de tweede (uit)overwinning van het seizoen te boeken. Een lastige klus voor de mannen van coach Danny Buijs, want Heracles kent een prima seizoensstart.

Verrassing

De ploeg van de Duitse trainer Frank Wormuth staat verrassend vierde in de eredivisie, won al zijn vier thuiswedstrijden en levert met Kristoffer Peterson de topscorer af van de eredivisie. De Zweed staat op dit moment op acht treffers.

Slechts vier goals

FC Groningen kwam nog maar tot vier treffers in totaal, de minst scorende ploeg in de eredivisie. De enige zege werd wel buitenshuis gehaald; in Doetinchem werd De Graafschap geklopt door een doelpunt van Michael Breij (0-1). Hij is er vanwege een blessure niet bij vanmiddag.

Spektakel

Duels waarin Heracles speelt staan garant voor spektakel dit seizoen. Thuis werden ADO Den Haag (4-2), AZ (3-2), De Graafschap (4-0) en FC Emmen (2-1) verslagen. Uit werd onder andere SC Heerenveen met 3-5 over de knie gelegd, maar tegen Vitesse werd het dan weer 4-0 voor de Arnhemmers. De doelcijfers voor de wit-zwart gestreepten zijn opmerkelijk: negentien goals voor en achttien tegen.

Liveblog

Kan FC Groningen het chagrijn van de laatste weken verdrijven met een zege in Almelo of blijft Heracles in het spoor van de traditionele top drie? Volg het duel via onderstaand liveblog:



De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Zeefuik; Chabot, Memisevic, Te Wierik, Handwerker; Antuna, Hrustic Warmerdam; Doan, Mahi.

Heracles Almelo:

Blaswich; Breukers, Rossmann, Van den Buijs, Van Hintum; Drost, Van Nieff, Merkel; Kuwas, Dalmau, Peterson.

Scheidsrechter: Martin van den Kerkhof

#hergro