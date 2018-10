Warming-up: Heracles Almelo - FC Groningen

Mimoun Mahi, hier als invaller in het duel tegen ADO, keert waarschijnlijk terug in de basis (Foto: Orange Pictures/Hans van der Valk)

Voorafgaand aan elke wedstrijd van FC Groningen blikt RTV Noord vooruit. Dit keer de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.

Mahi is terug

Na een weekje geen voetbal gaat FC Groningen in Almelo proberen om de tweede overwinning van het seizoen te behalen. Mimoun Mahi zal sinds lange tijd weer in de basis starten en dat is toch wel een grote meevaller voor de ploeg van Danny Buijs.



De vorm: FC Groningen

De seizoenstart van FC Groningen is dramatisch. Met slechts vier punten uit acht wedstrijden staat Groningen op de voorlaatste plaats in de eredivisie. De laatste wedstrijd die Groningen speelde, uit tegen ADO, was wederom niet best. Er werd veel te veel achteruit gevoetbald en echte kansen werden er niet gecreëerd. Jannik Pohl zal vanmiddag waarschijnlijk niet eens bij de selectie zitten, want hij kwam gisteren bij Groningen-23 in actie tegen Hoek, waar hij nog wel goed was voor een doelpunt. Mimoun Mahi keert dus terug in het basisteam van FC Groningen. Hij stond voor het laatst aan de aftrap in de uitwedstrijd tegen Ajax van 15 september.



De vorm: Heracles Almelo

Als het vanmiddag bewolkt is dan zal het in Almelo waarschijnlijk een roze wolk zijn. De ploeg van trainer Frank Wormuth bezet op dit moment de vierde plaats in de eredivisie en hun spits (Kristoffer Peterson) scoorde al acht doelpunten. Het contrast met Groningen is groot, met slechts vier doelpunten in totaal. Heracles scoort veel, maar krijgt ook veel doelpunten tegen (19). Daar moeten dus mogelijkheden voor Groningen liggen. De laatste wedstrijd van Heracles ging met 4-0 verloren tegen Vitesse. Verder spelen natuurlijk oud Groningen speler Yöell van Nieff en Jesper Drost bij de club uit Almelo. Beide kwamen nog niet veel in actie, maar als spelers tegen hun oude club in actie komen dan geven ze vaak wat 'extra's', volgens FC Groningen trainer Danny Buijs.



Waar moeten we op letten?

Het is vooral interessant of het Groningen lukt om de bal een keer wat langer in de ploeg te houden en meer te combineren via het middenveld. Het hele seizoen heeft Groningen hier al moeite mee en wat vaak gebeurd als het niet lukt is dat het team de lange bal gaat spelen. Het jammere is dat Groningen geen spelers heeft die hier goed mee om kunnen gaan en het resulteert dan ook vaak in balverlies, waardoor alles weer opnieuw begint. Het is daarom vooral interessant hoe de middenvelders positie kiezen als bijvoorbeeld de verdediging in balbezit is. Zoeken ze de ruimte, maar proberen ze bijvoorbeeld vaker naar voren dan naar achteren te spelen.



Historie

FC Groningen en Heracles speelden in de eredivisie in totaal veertien keer tegen elkaar in Almelo. De resultaten zijn helemaal in balans. Zes keer won Groningen, zes keer won Heracles en het werd twee keer gelijk.



Blessures en schorsingen

Michael Breij (geblesseerd)

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

Padt; Handwerker, Chabot, Memisevic, Te Wierik; Vd Looi, Hrustic, Warmerdam, Antuna, Doan en Mahi.