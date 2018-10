Titelverdediger Den Hertog grijpt zege in seizoensopening

Sjoerd den Hertog won de eerste marathon van het seizoen in Amsterdam archiefbeeld (Foto: RTV-Noord/Henk Elderman)

Marathonschaatser Sjoerd den Hertog uit Groningen heeft zaterdagavond de eerste marathon van het nieuwe seizoen gewonnen. Den Hertog versloeg in de eindsprint Arjan Stroetinga en schreef zo de eerste wedstrijd om de KPN Marathon Cup op zijn naam.

Kopgroep

In een aantrekkelijke marathon over 125 ronden op de Jaap Edenbaan in Amsterdam ontstond er halverwege de wedstrijd een kopgroep van twintig rijders. Hiervan namen negen schaatsers nog een extra ronde voorsprong.

Slim gespeeld

Tien rondes voor het einde sprintten de elf verslagenen af. Den Hertog, die vorig seizoen het eindklassement van de Marathon Cup won, speelde het slotspel vervolgens tactisch heel sterk. Hij kwam als tweede de laatste bocht uit en klopte Stroetinga in de laatste meters op waarde. De zeer strijdlustige Nieuw-Zeelander Peter Michael werd derde.

Lees ook:

- Winnen went voor marathonschaatser, niet winnen niet