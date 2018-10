Deel dit artikel:













Vannacht kans op vallende sterren, maar 'geen moment om allemaal te gaan kijken' De sterrenhemel. (Foto: Hessel de Jong)

Zien we in de nacht van zondag op maandag vallende sterren of niet? Volgens sterrenkundige Theo Jurriens zou het kunnen, maar 'als je optimistisch bent, zie je zo'n vijf vallende sterren per uur. En dat is magertjes.'

Geschreven door Martin Cusiel

Redacteur

Als ze al te zien zijn, dan is dat aan het einde van de nacht als de maan ondergaat en de zon nog op één oor ligt. 'Het is bijna volle man. Dat betekent veel storend licht', aldus Jurriens, die zaterdagavond de weersverwachting nog 'knudde' noemde. Werkt het weer mee? Toch lijkt die voorspelling zich ten goede van de sterrenkijkers te ontwikkelen. Aan het begin van de nacht trekt er een gebied met (mot)regen vanuit het noordwesten over het land. In de loop van de nacht klaart het op, allereerst in Groningen en Friesland. Het wordt een race tegen de klok of dit op tijd is voor een heldere sterrenhemel. Begin januari een nieuwe kans Jurriens gokt het er niet op en draait zich komende nacht nog gewoon een keertje om. Afgelopen zomer waren de omstandigheden volgens hem beter om het natuurverschijnsel te zien. En begin januari volgt wederom een beter kijkmoment, voorspelt de sterrenkundige. 'Dit is niet echt een moment waarvan je zegt: allemaal gaan kijken.' Tips om de vallende sterren te zien Mocht je het er toch op wagen, dan heeft Weeronline een aantal tips om de vallende sterren te spotten: - Kijk tussen 5 en 6.30 uur naar het zuiden naar een punt iets hoger dan halverwege tussen de horizon en het hoogste punt aan de hemel.

- Houd de weerverwachting in de gaten.

- Zoek een donkere plek op zonder kunstlicht. Vanuit het open veld zal je meer zien dan vanuit je verlichte achtertuin in de stad.

- Zorg dat je vrij zicht hebt. Door bijvoorbeeld bomen, struiken of gebouwen kun je vallende sterren missen.

- Laat je ogen zo'n 15 minuten wennen aan het donker, dan nemen je ogen meer waar. Kijk dus tijdens het wachten ook niet op je smartphone met fel licht.

- Neem regelmatig een pauze, want door het turen vermoeien je ogen vrij snel. Eet en drink voldoende, want deze energie hebben je ogen nodig om goed te kunnen kijken. Supersnel hemelafval De vallende sterren zijn stukken afval, afkomstig van de komeet Halley. Ze schieten met 200.000 km/uur door de nacht.