Speciale kades maken een einde aan golfslag voor roeiers Het financiële plaatje voor de zogenaamde stortstenenkades in het Noord-Willemskanaal is rond. (Foto: Flickr/Huard (Creative Commons))

Het financiële plaatje voor het aanleggen van zogenaamde stortstenenkades in het Noord-Willemskanaal is rond. Door het aanleggen van de kades ondervinden de roeiers op het kanaal minder last van golfslag.

Geschreven door Martin Cusiel

Redacteur

De roeiverenigingen in Stad zijn al een paar jaar in gesprek met de gemeente en de provincie over het probleem dat ontstond na het plaatsen van damwanden. 'Die hebben ervoor gezorgd dat de golven niet gebroken worden en er meer deining is op het kanaal', zegt voorzitter Beimen Vellinga van roeivereniging Gyas. Effect van de kades Door kleine strandjes aan te leggen over een lengte van twee keer 200 meter, worden de golven wél gebroken. 'Bij het stuk waar de stortstenenkades worden aangelegd is het effect direct', aldus Vellinga. 'Maar ook op het water eromheen zijn de effecten indirect zichtbaar. We gaan ervan uit dat het over het gehele kanaal profijt merken.' Geld vanuit Gyas Tijdens de algemene ledenvergadering gaven de leden van Gyas deze week akkoord op de bijdrage vanuit de vereniging. 'Het gaat om flink wat geld voor de realisatie en de onderhoudskosten voor de komende 25 jaar. Om welk bedrag het gaat, mag ik niet zeggen. Maar het gaat wel om duizenden euro's.' Aannemer Wanneer de 'strandjes' er liggen, is nog onduidelijk. Momenteel wordt gezocht naar een aannemer om het werk tegen de prijs die de provincie in gedachten heeft uit te voeren. Lees ook: - Groningse gemeenteraad blijft roeiers steunen

