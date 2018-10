Deel dit artikel:













Auto vat vlam in het holst van de nacht De brandende auto in de Eenhoornstraat (Foto: Dennis Venema)

Een geparkeerde auto in de Eenhoornstraat in Groningen vatte in de nacht zaterdagnacht vlam.

De brand brak omstreeks drie uur uit. De brandweer bluste het voertuig, dat bij aankomst aan een kant al in lichterlaaie stond. De auto brandde volgens omwonenden compleet uit. Een bergingsbedrijf sleepte de witte bolide af. Waarom de auto vlam vatte, wordt nog onderzocht.