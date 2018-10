'Geen grenscorrecties meer; Schier moet Gronings worden'

Soms laait de discussie weer op of Schiermonnikoog nu Gronings moet worden of niet. Gemeentebelangen Het Hogeland heeft er een speerpunt voor de verkiezingen van gemaakt.

Onlangs bleek dat er weer een grenscorrectie nodig is. De oostkant van het eiland schuift weer de provincie Groningen in. Officieel hoort het eiland bij Friesland. De veerboot vertrekt wel vanuit het Groningse Lauwersoog.

Geen friesland, maar Groningen

'Wij willen dat er geen grenscorrecties meer komen. Laat het eiland maar langzaam Gronings worden', vindt lijsttrekker Eltjo Dijkhuis van Gemeentebelangen Het Hogeland. Zijn partij heeft in het verkiezingsprogramma laten opnemen dat 'een grenscorrectie niet meer aan de orde zal zijn' en Schier in de loop der jaren bij Het Hogeland hoort.

Wie is verantwoordelijk?

Om onduidelijkheden tijdens calamiteiten te voorkomen moet er een grenscorrectie komen. Dan is duidelijk waar de verantwoordelijkheden liggen. 'Daar komen we vast wel uit met ons allen als er iets gebeurt. We moet een goede beheerconstructie verzinnen', vertelt Dijkhuis.

Overigens is het standpunt van de partij, die op dit moment de meeste zetels op het Hogeland heeft, niet nieuw. Dit standpunt is al eens eerder ingenomen. Maar omdat er na de herindeling weer een grenscorrectie moet komen is de partij stevig met haar standpunt. In 2006 is de laatste correctie geweest.

De andere eilanden

Rottumerplaat en Rottumeroog, moeten volgens Gemeentebelangen toegankelijker worden voor inwoners. Het liefst ziet de partij dat ze onderhouden worden omdat ze anders zouden verdwijnen. Een voetveer verbinding vanaf Noordpolderzijl naar deze eilanden is een grote wens van GemeenteBelangen.

De eilanden hebben een beschermde status dus de partij wil niet dat het aantal toegestane tochten vermeerderd. 'Maar het zou mooi zijn als de mensen niet vanuit Lauwersoog maar vanuit het mooie Noordpolderzijl kunnen varen'.

Daarnaast wil de partij dat er ook een havenwethouder komt die verantwoordelijk is voor alle havens.

Op 21 november 2018 zijn er herindelingsverkiezingen. De gemeenten Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond vormen dan de nieuwe gemeente Het Hogeland.