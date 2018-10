Groene verlichting moet lichtvervuiling Schier tegen gaan

Op Schiermonnikoog zijn ze druk bezig om te zorgen dat er zo min mogelijk lichtvervuiling is. (Foto: Henk Binnendijk/Groningen in Beeld)

Op Schiermonnikoog zijn ze druk bezig om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk lichtvervuiling is. Het Waddengebied staat bekend als één van de donkerste plekken in Nederland en dat willen ze daar graag zo houden.

Zowel de gemeente Schiermonnikoog als de werkgroep Dark Sky Schiermonnikoog houden zich bezig met het donker maken van het eiland. In deze groep zijn diverse organisaties en inwoners vertegenwoordigd, waaronder het Nationaal Park Schiermonnikoog.

Beter voor de natuur

Op de Veerdam is sinds dit voorjaar een aantal groene lampen geplaatst door de gemeente, als proef geplaatst. De lampen zijn minder storend voor bijvoorbeeld vogels. Het is de bedoeling om de hele Veerdam, maar ook de rest van het buitengebied te voorzien van verlichting omdat het beter voor de omgeving is.

Of alle lampen groen worden, is nog maar de vraag. De gemeente houdt de ontwikkelingen in de gaten. Er zijn namelijk ook andere kleuren die het leven van nachtdieren minder zouden verstoren.

Dimmen

Daarnaast heeft Schiermonnikoog interesse in lampen die automatisch gedimd kunnen worden en met behulp van sensoren weer feller gaan branden als iemand in de buurt is.

Een donkere nacht is niet alleen belangrijk voor de dieren, maar ook voor de gezondheid van de mensen Mia Michels - Eilander

De werkgroep kijkt ook naar wat er nog meer te realiseren is op het eiland. 'Als licht naar boven uitstraalt, dan heeft het weinig zin. We hebben verlichting nodig dat de straat verlicht en niet de hemel', vertelt eilander Mia Michels.

Predicaat

'We zitten in een trekvogelgebied, dus het is belangrijk om rekening te houden met de natuur', vervolgt ze. 'We willen mensen ervan bewust maken dat een donkere nacht niet alleen belangrijk is voor de dieren, maar ook voor de gezondheid van de mensen. In het donker kun je goed tot rust komen en datzelfde geldt ook voor de ogen.'

Schiermonnikoog heeft nog niet zoals het Lauwersmeergebied het predicaat Dark Sky Park. Deze status kan bij de International Dark Sky Association (IDA) aangevraagd worden. De werkgroep heeft hier nog geen aanvraag voor ingediend. 'We gaan eerst proberen om het eiland 's nachts nog donkerder te maken', aldus Michels.

Nacht van de nacht

Volgende week zaterdag 27 oktober is de Nacht van de Nacht, waaraan ook Schiermonnikoog wil meedoen. Tijdens deze avond wordt aandacht gevraagd voor het behoud van duisternis. De gemeente roept eilanders en bezoekers op het licht zoveel mogelijk uit te doen of te dimmen. Bijvoorbeeld de buitenverlichting.

De straatverlichting blijft wel aan, om te voorkomen dat er onveilige

situaties ontstaan waarbij mensen niet goed kunnen zien waar ze fietsen. Uit een eerdere ervaring op een ander eiland bleek bij het doven van de verlichting dat toeristen de plek naar hun accommodatie niet meer konden terugvinden.

Het Bezoekerscentrum op het eiland organiseert tijdens de Nacht van de Nacht ook een aantal activiteiten waaronder sterren kijken.

Lees ook:

- 'Geen grenscorrecties meer; Schier moet Gronings worden'

- Raad Schiermonnikoog gaat akkoord met nieuw bezoekerscentrum in dorpshart