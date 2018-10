'Oorlogszuster' heeft in Leens haar eigen tentoonstelling

Wat hebben een straatnaam in Leens en Servië met elkaar te maken? Nou, de Zuster A. Westerhofstraat in Leens is vernoemd naar Ailke Westerhof (1876-1946). Een zuster die in oorlogstijd gestationeerd was in Servië.

Vanaf dit weekend is er in de bibliotheek in Leens een tentoonstelling te zien over haar leven als verpleegster.

Op 18-jarige leeftijd de wijde wereld in

Aike Westerhof (Aagje) is in de oude smederij in Leens geboren. Na in Amsterdam een opleiding tot verpleegster te hebben gevolgd, vertrok ze in 1912 met een missie van het Rode Kruis naar Servië. Daar heeft ze een belangrijke rol vervuld bij de verpleging van gewonden tijdens de Balkanoorlog en de Eerste Wereldoorlog.

Ze werkte in Belgrado en Valjevo in het team van de Nederlandse arts Arius van Tienhoven. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de militaire geneeskunde van Servië.

Mensenlevens redden

'Dat Westerhof in Servië destijds onder verschrikkelijke en barre omstandigheden haar leven in de waagschaal heeft gesteld om mensenlevens te redden, zijn wij nu vrijwel vergeten', vertelt Merel Thomése. Zij heeft in opdracht van Stichting Behoud Bibliotheek De Marne (BBDM) de tentoonstelling samengesteld.

Onderscheidingen

Aike Westerhof kreeg diverse onderscheidingen, waaronder de Zilveren Medaille voor Dapperheid van de Servische regering en, uit handen van de toenmalige Prinses Juliana, de Florence-Nightingale-medaille. Die laatste is de hoogste internationale onderscheiding voor verpleegkundigen, verzorgenden en actieve Rode Kruis-leden.

Hoog bezoek

'Ze was heel strijdvaardig. Wat haar precies gedreven heeft, heb ik niet kunnen ontdekken. Want wat ze deed, en ook zo ver weg, was heel bijzonder voor die tijd', zegt Thomése.

Dat er veel waardering is voor het werk van Westerhof blijkt ook uit het feit dat er een vertegenwoordiger van de Republiek Servië in Leens aanwezig was. Mevrouw Boškovic, de plaatsvervangend ambassadeur, opende vrijdagmiddag de tentoonstelling.

Lees ook:

- Bibliotheken verwelkomen duizenden nieuwe leden door afschaffen boetes

- Er komen meer bezoekers naar de Groningse bibliotheken