Zeeuwse zamelt geld in voor Korrewegslachtoffer Sidney

Sidney, die slachtoffer werd van de Korrewegschutter, maakte onlangs diepe indruk. Zo ook bij Jasmijn Honkoop uit het Zeeuwse Ellewoutsdijk. Zij startte een inzamelingsactie.

'Ik ken Sidney helemaal niet. Als ik hem zou tegenkomen, zou ik hem niet herkennen', vertelt Honkoop. 'Ik vind het een aangrijpend verhaal.'

'Ik ben gaan kijken wat er verder over te vinden was. Ik vond met name een hoop boosheid richting de dader. Mensen die allerhande gepaste straffen bedachten. Dat kon ik mij heel erg voorstellen, maar dacht: hier heeft Sidney zo weinig aan.'

Iets waar hij meer aan heeft dan alleen maar boosheid naar de dader en mensen zeggen: 't is wat en wat erg voor hem Jasmijn Honkoop- zamelt geld in voor Sidney

Dus ging ze 344 kilometer verderop op zoek naar een manier om hem concreet te steunen. 'Om hem een hart onder de riem te steken. Iets waar hij meer aan heeft dan alleen maar boosheid naar de dader en mensen zeggen: 't is wat en wat erg voor hem.'

'Maar er was niks, dus wilde ik zelf iets op poten zetten', vertelt ze over het opzetten van de inzamelingsactie. 'Dan kan ik zelf wat doneren en het zou mooi zijn dat andere mensen dat ook doen.'

Honkoop bracht de actie via Facebook onder de aandacht bij vrienden van Sidney in de hoop dat het zich als een olievlek verspreidt. 'Dat zijn mensen die hem kennen en er een beeld bij hebben. Een aantal heeft al gereageerd dat ze het een mooie actie vonden en het zeker gaan delen.'

Mentale ruggesteun

'Het zou fantastisch zijn als sportclubs waarbij hij aangesloten is of was, oud-werkgevers of scholen bereid zijn om te doneren', hoopt Honkoop. 'Een mentale ruggesteun en iets waar hij concreet iets aan heeft. Wat hij er vervolgens mee doet, maakt mij helemaal niet uit. Dat is aan hem.'

Het uiteindelijke doel is een bedrag van tienduizend euro, maar iedere euro is welkom, aldus de initiatiefneemster. 'Hij zegt dat het belangrijkste is om een bepaalde mate van zelfstandigheid en vrijheid terug te krijgen. Dat streven begrijp ik helemaal. En aan alles hangt een prijskaartje.'

'Heel erg lief'

Sidney zelf geeft aan overdonderd te zijn door de actie en zegt het initiatief van Honkoop 'heel erg lief' te vinden. Verder wil hij er niets over zeggen na een intensieve week, waarin hij in de rechtbank hoorde hoe de Korrewegschutter werd veroordeeld tot tien jaar cel en tbs en dwangverpleging.

De inzamelingsactie wordt gehouden op twee plekken via GoFundMe en Doneraactie.nl. Bij eerstgenoemde moet je verplicht met een creditcard betalen. Vandaar dat Honkoop op twee plekken inzamelt. 'Nu heeft niemand meer een excuus.'



