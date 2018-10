Huurdersfront Bedum over onderhoud: 'Er moet nu echt iets gebeuren'

Een groep inwoners uit Bedum is niet tevreden over het onderhoud aan hun huurwoningen en vindt dat er te weinig aandacht is voor (aardbevings)schades en verduurzaming. Ze wachten nog steeds op een oplossing.

Het gaat om huizen in de Zeehelden-, Professoren- en de Borgenbuurt.

Onduidelijkheid

De bewoners, die zich verenigd hebben in het Huurdersfront, hebben gesprekken gevoerd met woningstichting Wierden & Borgen en de gemeente Bedum. Ook is er een onderzoek geweest.

'Er is nog steeds onduidelijkheid. Er is meer onderzoek nodig. We hopen dat daaruit blijkt dat er echt iets gedaan moet worden', vertelt Jan Dijkema namens het Huurdersfront.

Graag nieuwbouw

De huurders vinden dat er te lang is gepraat en er nu echt iets moet gebeuren.

Dijkema: 'Deze woningen zijn in mum van tijd gebouwd in de jaren 60. Omdat er huisvesting nodig was voor het personeel van de melkfabriek. Ze zijn dus niet duurzaam gebouwd. Je kan ze nu wel oplappen maar over een paar jaren moeten ze dan alsnog tegen de vlakte. Wij willen graag nieuwbouw.'

Tijd voor daden

De PvdA in Bedum heeft inmiddels het college van burgemeester en wethouders laten weten dat ze snel een oplossing willen. 'De huurders hebben lang genoeg gewacht. Het wordt tijd voor daden', aldus PvdA'er Jaap Heres.

Volgens Woningstichting Wierden en Borgen vergen de onderzoeken tijd omdat de opgave in de buurten complex, veelzijdig en kostbaar is. Dat vraagt om een zorgvuldige en grondige aanpak. 'Het is voorbarig om op dit moment uitspraken te doen'.

Eind dit jaar worden de resultaten besproken met de huurders en de gemeente Bedum.

Lees ook:

- Huurders voeren actie tijdens Lichtweek Bedum

- Bedumer huurders en woningstichting hebben neuzen weer dezelfde kant op

- Politieke steun voor Huurdersfront Bedum